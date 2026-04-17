Suzuki Vitara: лучший кроссовер за свои деньги

Реклама

Как вообще Suzuki Vitara это удается? Столько лет подряд оставаться популярной, избегая при этом кардинальных изменений снаружи и в конструкции? Чтобы лучше ответить на этот вопрос, мы сняли небольшое видео.

Посмотрите — и всё узнаете. А дальше предлагаем сокращенную версию видеотеста, где расскажем о главных преимуществах Suzuki Vitara 2025 модельного года.

Первое: интересные моторы

Их в биографии Suzuki Vitara вообще-то было немало, но под капотом кроссовера лучший из них.

Реклама

Это бензиновый агрегат 1,4 л BoosterJet K14C — самый мощный из всей линейки автомобильных моторов, которые Suzuki когда-нибудь разрабатывала собственноручно: 140 л.с. Турбонагнетатель с охлаждением нагнетает сжатый воздух в цилиндры и позволяет двигателю развивать максимальный крутящий момент 220 Нм в широком диапазоне, 1500-4000 об/мин. Регулятор давления наддува значительно ускоряет отклик и снижает расход бензина. Система прямого впрыска оптимизирует контроль количества, времени и давления нагнетания топлива. Поэтому имеем разгон до сотни за 9,5-10,2 секунды (в зависимости от типа привода) и потребление всего 7,7-8,6 л/100 км в городе!

Второе: доступность

Когда все вокруг дорожает, уникальная Vitara, наоборот, предлагает новую доступную стартовую комплектацию GL: от 985 000 грн с 6-ступенчатой механикой.

Комплектация совсем не бедная. В ней уже предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto. Есть кондиционер, все необходимые системы безопасности, подогрев передних сидений, даже камера заднего вида!

Третье: трансмиссия на любой вкус

Вдобавок к названным особенностям стартовой комплектации она предусматривает не только 6-ступенчатую механику, но и хорошо известный 6-ступенчатый автомат.

Реклама

Уже сам выбор из двух трансмиссий в самой доступной комплектации уникальное явление на рынке. И даже с автоматом Suzuki Vitara в оснащении GL будет стоить меньше миллиона — от 997 000 грн.

Хотя ощущается этот дуэт как гораздо более дорогой. Такую гармонию между мотором и автоматом нужно еще поискать. Нет драматических пауз в переключениях, нет жвачки под педалью газа. Нажал — поехал!

Но вернемся к оснащению. Следующая комплектация GL+ добавляет круиз- и климат-контроль, кожаную отделку руля, центральный подлокотник. А главное — возможность выбирать не только между механикой и автоматом (от 1 034 000 грн), но и между передним и полным приводом ALLGRIP. Полноприводный кроссовер Suzuki Vitara GL+ 4WD 6МТ стоит от 1 095 900 грн. Такое разнообразие, опять же, предлагает только Suzuki Vitara.

Четвертый: полный привод

Да, этот ALLGRIP и правда отличный выбор. Предлагается в средней комплектации GL+ на выбор и в топовой GLX — ультимативно. Система полного привода Suzuki Vitara построена на базе простой и проверенной временем конструкции, в основе которой лежит электромагнитная муфта с электронным управлением. Это позволяет ALLGRIP учитывать не только тип покрытия, но и режим езды, который водитель может выбрать с помощью переключателя на центральной консоли.

Реклама

Например, в режимах SPORT и SNOW при старте на скользкой поверхности ALLGRIP не будет ждать указания от системы стабилизации ESP, а сразу перебросит крутящий момент на задние колеса, предотвращая возможное проскальзывание передних колес.

То есть полный привод Suzuki Vitara — это не только про возможность смело съехать с асфальта, но и про безопасность.

Пятое: безопасность

Безопасность присуща всем Suzuki Vitara. В оснащении GL все те системы безопасности, что и в старших комплектациях. Нет разве что Hill Descent Control и ограничителя скорости, но они появляются вместе с полным приводом уже в GL+. Топовая GLX добавляет передние и задние датчики парковки.

Хотя, учитывая отличную обзорность с места водителя и легкость, с которой воспринимаются габариты Vitara, вряд ли стоит зацикливаться на этих датчиках. Тем более что камера заднего вида — помните? — уже в стартовой GL.

Реклама

В топовом оснащении GLX добавляются рейлинги на крыше, электропривод складывания зеркал и указатель поворотов в них. В салоне — больше кожи, хотя и искусственной, плюс замша. Еще тут 9-дюймовый дисплей и два дополнительных твитера. Ну и, наконец, светодиодные фары Full LED.

А главное, что все основные агрегаты Suzuki Vitara — полный привод, мотор, автомат, подвеска — без проблем работают уже много лет. То есть конструкция кроссовера доказала свою надежность — она действительно проверена временем. А время, как известно, самый строгий судья. И не только в отношении практики, но и в отношении дизайна.

Suzuki Vitara была яркой звездой, когда только появилась на рынке, и сияет по сей день, ведь модель выглядит как свежая и актуальная. В то же время обновленную Vitara не спутаешь с предшественницей: видите, здесь новый передний бампер и радиаторная решетка.

Vitara будет хорошим семейным авто благодаря довольно просторному салону и немаленькому багажнику. А еще ее часто выбирают как второй автомобиль в семье за счет компактного размера, достаточного клиренса и хорошей обзорности, что значительно облегчает перемещение и парковку в городе. К тому же почти нет конкурентов, которые могли бы предложить в этом классе автомобилей не только передний, но и полный привод.

Реклама

Теперь вы точно знаете, за что люди любят Suzuki Vitara и за что — вполне возможно — полюбите ее и вы. Ведь Suzuki Vitara — всегда разумный выбор. Даже если выбираешь эту модель сердцем, а не умом, то очень скоро можешь убедиться, какое у тебя умное сердце.