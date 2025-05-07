Светофор показывает красный плюс: что означает этот сигнал

Дорожный знак «Греческий крест» / © autotheme.info

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В Украине водители привыкли к дополнительным стрелкам на светофорах. Они регулируют повороты и позволяют движение в конкретном направлении даже тогда, когда основной свет — красный. И хотя система понятна, иногда водители могут ошибочно трактовать такие сигналы, особенно в необычных ситуациях или при изменении разметки.

Об этом пишет Автотема.

Впрочем, за рубежом, в частности, в странах Европы, можно встретить еще более необычные световые сигналы. К примеру, красный плюс «греческий крест» во Франции или Германии. Он вызывает удивление у тех, кто привык к классической трехцветной системе. И хотя это тоже часть логики дорожного движения, важно заранее ознакомиться с подобными особенностями при путешествиях.

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Красный плюс — почему он не означает остановку

Привычные цвета светофора всем хорошо известны, но за границей есть и другие сигналы. К примеру, «греческий крест» — красный плюс, появляющийся в отдельных секциях светофора во Франции. Его значение легко неправильно истолковать.

Для кого этот сигнал

Сигнал предназначен исключительно для водителей, поворачивающих налево. Если красный плюс светится, это означает, что встречное движение заблокировано красным светом. Водитель может поворачивать налево без риска столкновения.

Когда сигнал выключен — встречные авто могут двигаться, поэтому поворот нужно выполнять осторожно.

Зачем это нужно

В городах с насыщенным трафиком это позволяет уменьшить пробки, сделать повороты более быстрыми и безопасными. Такие светофоры помогают сохранять ритм движения и лучше регулировать транспортные потоки на сложных перекрестках.

Для украинских водителей красный плюс может выглядеть угрожающе, однако в странах, где он используется, этот сигнал имеет практичную и безопасную функцию. Он не заменяет классический цвет светофора, а лишь добавляет точную информацию для сложных дорожных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дорогах появился новый знак с двумя камерами D-51a.