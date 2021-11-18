"Сыпятся" жалобы от владельцев: электромобили Tesla после обновления программного обеспечения стали опаснее

Эту проблему уже начали изучать специалисты.

Компания Tesla, похоже, может попасть в очередной скандал по поводу своих электромобилей.

Так, по информации Eledtrek, в последних обновлениях программного обеспечения Tesla наблюдает рост жалоб на серьезные и опасные события фантомного торможения, преследующих автопилот.

Отметим, что фантомное торможение – это термин, используемый для описания, когда усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) или система самостоятельного вождения применяет тормоза без уважительных причин. Система может ошибочно обнаружить объект на дороге или предусмотреть столкновение, которое на самом деле не произойдет, и применить тормоз, чтобы попытаться его избежать.

По словам автолюбителей, чьи машины начали резко тормозить без причины, ситуация наносит им дискомфорт. Во многих случаях подобное поведение авто может быть опасным, поскольку находящаяся сзади машина может не успеть избежать столкновения.

Журналисты обратили внимание, что Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) уже начало изучать жалобы потребителей. Судя по отчетам владельцев авто, машина либо плавно снижает скорость и останавливается, либо автопилот резко "ударяет" по тормозам. Автор Electrek Фред Ламберт (Fred Lambert) заявил, что столкнулся с подобной проблемой, когда его машина перестраивалась на автомагистрали.

"К счастью, сзади меня не было машины, и я смог быстро возобновить движение", — отметил журналист.

Ранее владельцы электромобилей Tesla пожаловались на отсутствие популярной функции.