Таинственный дорожный знак: 4 из 5 водителей не предполагают, что он означает
Опрос выявил серьезные пробелы в знаниях ПДД среди подавляющего большинства автомобилистов.
Необычный дорожный знак , привлекающий водителей — желтый квадрат с черным кольцом внутри — стал настоящей загадкой для большинства автомобилистов в Польше. Проведенные опросы показали, что потрясающие четверо из пяти водителей не могут правильно объяснить его назначение, что свидетельствует о значительных пробелах в знании ПДД.
Символ временной объездной дороги
В правилах дорожного движения этот необычный знак имеет обозначение T-6a . Его ключевая функция — информировать участников движения о временном объездном пути .
Знак T-6a устанавливается на период, когда основной маршрут (трасса, дорога) временно закрыт для движения из-за проведения дорожных работ, ремонта моста, последствий аварии или других непредвиденных ситуаций. Он служит указателем, который помогает водителям безопасно ориентироваться на альтернативном пути к моменту возобновления обычного движения.
Неутешительные результаты опроса
Результаты опроса, проведенного в Польше, оказались неутешительными для экспертов по безопасности дорожного движения: только 20% опрошенных смогли корректно идентифицировать значение этого знака. Остальные автомобилисты либо признались в невежестве, либо придавали совершенно ложные толкования.
Знак T-6a относится к временным дорожным знакам и часто используется не самостоятельно, а в сочетании с другими отметками объездных маршрутов. В отличие от стандартных дорожных знаков, имеющих белый или синий фон, временные знаки всегда размещаются на желтом фоне , что четко подчеркивает их краткосрочный характер и требует от водителя повышенного внимания и следования указаниям для безопасного объезда участка с ограниченным движением.
Подобная неосведомленность о знаке, регулирующем движение в опасных зонах, вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку незнание таких базовых элементов может привести к пробкам, дезориентации и увеличению риска аварий в зонах проведения работ.
Напомним, на необычном синем знаке с тремя полосами «попадаются» многие водители. Его часто путают с обозначением для обгона, но на самом деле у него совсем другое предназначение — обеспечить безопасный поворот налево и выезд со дворов.