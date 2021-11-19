Такого Aston Martin вы еще не видели: на продажу выставили редкий хэтчбек

Он стоит дороже, чем некоторые седаны бизнес-класса.

На продажу выставили редкий хэтчбек Aston Martin.

Так, перед вами Frazer-Tickford Metro 1982 года выпуска, с первого взгляда обычный компактный хэтч 80-х. Но коллекционеры охотятся за ним по всему миру и мечтают получить таковой в любом состоянии.

Недавно такое авто было выставлено на британский аукцион HandH, его владелец планирует получить за него 35-40 тысяч фунтов (1 244 658 грн).

handh

Секрет в том, что этот "малыш" очень редок. Он был создан совместными усилиями Aston Martin и British Leyland. Последние в то время построили довольно популярный Austin Metro, который и лег в базу Aston Martin. Они просто взяли Metro, дополнили салон кожей и алькантарой, добавили более спортивный обвес и добавили круиз-контроль, который в то время был просто нереальной опцией.

handh

Автомобиль, скажем так, получился не очень. "Овощной" двигатель на 1,3 литра и 80 лошадиных сил никуда не ехал, управлялся автомобиль средне и дизайн также спорный. Но вишенкой на торте стала его цена, когда автомобиль получил на своем кузове значок Aston Martin, он сразу подорожал в разы, что очень не понравилось покупателям.

Но коллекционеров это совсем не волнует. Ведь главное, что этих машин было выпущено всего 26 экземпляров и поэтому они так ценны.

handh

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