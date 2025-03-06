Техосмотр автомобилей в Украине в 2025 году: кто обязан пройти

В Украине техническое освидетельствование транспортных средств для большинства водителей было отменено еще в 2011 году.

На сегодняшний день обязательный техосмотр проходят только определенные категории автомобилей. "Автотема" пишет, какие именно. Это в частности:

грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн;

автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки;

такси и автомобили, используемые для коммерческих перевозок;

специализированный транспорт (школьные автобусы, транспортные средства служб экстренной помощи).

Частота прохождения технического осмотра зависит от категории транспортного средства. К примеру, коммерческий транспорт должен проходить проверку ежегодно или раз в два года, в зависимости от типа и назначения.

Ожидаемые изменения

С 2023 года в Украине активно обсуждается вопрос возвращения техосмотра для всех автомобилей. Это связано с обязательствами Украины перед Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации. Европейские нормы предусматривают обязательный технический контроль для всех легковых автомобилей старше 4 лет.

Министерство инфраструктуры рассматривает несколько ключевых изменений:

Возврат обязательного техосмотра для всех авто. Планируется, что легковые автомобили будут проходить техническое освидетельствование каждые два года после достижения четырехлетнего возраста.

Внедрение электронных баз проверок. Это позволит избежать коррупции и поддельных справок о прохождении техосмотра.

Ужесточение контроля за состоянием экологических выбросов. Требования к уровню выбросов вредных веществ в отходящем газе планируют ужесточить.

Внедрение видеофиксации прохождения техосмотра. Это поможет устранить возможность незаконного получения сертификатов без реального обследования автомобиля.

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие техосмотра

Пока штрафы за отсутствие обязательного техосмотра касаются только тех категорий автомобилей, которые обязаны его проходить. Однако, в случае принятия нового закона, водители легковых автомобилей могут столкнуться со штрафами в размере от 1700 до 3400 грн.

Без сомнений, возвращение технического осмотра в Украину – это только вопрос времени, поэтому водителям следует подготовиться к изменениям, в частности следить за техническим состоянием своих транспортных средств и следить за официальными объявлениями по внедрению новых правил.

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