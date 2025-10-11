Техосмотр в Украине стал дороже: кого обязали проверять авто

Техосмотр / © avtoban.biz

Реклама

В Украине продолжается процедура обязательного технического контроля транспортных средств, ключевая цель которой — гарантировать безопасность автомобилей перед их выездом на дороги общего пользования. Хотя долгое время большинство владельцев частного автотранспорта считали это требование актуальным исключительно для коммерческого сектора, на самом деле существует ряд обстоятельств, при которых техосмотр является обязательным и для обычных легковых авто.

Об этом пишет издание znaj

С мая 2025 года произошел ощутимый рост цен на прохождение техосмотра. Новые тарифы составляют:

Реклама

1700 гривен — для легковых автомобилей.

2300 гривен — для грузовых транспортных средств. Для сравнения, до этого цены были на уровне 1050 грн и 1500 грн соответственно.

Для инициирования осмотра водителю необходимо иметь только технический паспорт транспортного средства и свой паспорт. В ситуации, когда проверка осуществляется по доверенности, дополнительно нужна доверенность на право управления.

Кому техосмотр необходим обязательно Нормативно-правовая база предусматривает, что в обязательном порядке технический контроль проходят автомобили, эксплуатируемые для коммерческой деятельности, а именно — для перевозки грузов или пассажиров. Исключением являются лишь те легковые и грузовые автомобили (грузоподъемностью до 3,5 тонны), возраст которых не превышает двух лет.

При этом не подлежат регулярному обязательному техническому осмотру:

Мотоциклы и мопеды.

Частные легковые автомобили, которые используются исключительно для собственных нужд и не приносят прибыли.

Техосмотр для выезда за границу Важно обратить внимание, что даже если частная легковушка не используется в коммерческих целях, при выезде за пределы Украины пограничная служба может потребовать документ о прохождении техосмотра, если срок эксплуатации автомобиля превышает два года.

Реклама

В таких случаях необходимо оформить международный сертификат техосмотра, стоимость которого колеблется от 2600 до 3000 гривен. Кроме того, обязательным является наличие международного страхового полиса «Зеленая карта», цена которого за 14-дневный срок использования составляет примерно от 1047 до 1214 гривен.

Санкции за отсутствие техосмотра

Согласно положениям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за игнорирование обязательного технического контроля предусмотрены штрафные санкции.

Первое нарушение наказывается штрафом в размере 340 гривен.

В случае повторного выявления в течение года, наказание возрастает до 1700 гривен.

Кроме финансовых взысканий, в качестве меры воздействия может применяться лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев или, хотя и крайне редко, административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, в Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах. Уже известно о наказании водителей.