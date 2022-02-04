Темнокожая лесбиянка подала в суд на Tesla из-за неподконтрольного расизма и гомофобии

Теперь компании придется изрядно поработать над своим имиджем.

На компанию Tesla бывшая сотрудница подала в суд. Девушка уверяет, что в компании унижали ее свободы как темнокожей лесбиянки.

Она рассказала, что менеджеры игнорировали то, что ее унижают и оскорбляют. Об этом на своем сайте сообщает издание Bloomberg.

Эта жалоба стала еще одной из тех, что уже подали другие сотрудники. Они уверены, что руководство игнорирует проблемы дискриминации по признанию расы, сексуальной ориентации и гендеру на своих заводах.

Согласно жалобе экс-сотрудницы, она столкнулась с нападками именно тогда, когда Tesla защищалась в суде по еще одному делу о дискриминации работника и проиграла его, получив обязательство выплатить 137 миллионов долларов. Что довольно сильно смущает занимающихся делом полицейских.

По словам девушки, коллега из цеха ударил и обидел ее потому, что она темнокожая лесбиянка. Она проработала на заводе несколько месяцев и была уволена после того, как подала руководству ряд жалоб.

Осенью прошлого года Tesla уже проиграла судебный процесс против чернокожего сотрудника. Тогда присяжные приняли сторону потерпевшего, признали завод Tesla расово враждебной средой и потребовали выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6.9 миллиона долларов за моральный ущерб. Юридический отдел компании пытается отменить решение, но вероятность смягчения приговора очень мала.

Но как судебная система сработает на этот раз - пока неизвестно. Прокурор и полиция собирают максимальное количество доказательств для того, чтобы судебный процесс не затянулся на длительное время.

Напомним, что Tesla проведет самый масштабный отзыв электромобилей в своей истории.