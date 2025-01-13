Теперь можно не вызвать полицию после ДТП: Кабмин внес изменения в правила дорожного движения

Новое постановление правительства позволяет не информировать полицию в случае контактного ДТП с участием только двух транспортных средств.

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения, теперь можно не вызвать полицию после ДТП, если участвовали только два транспортных средства и авария не повлекла за собой тяжелые последствия.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Постановление позволяет не информировать полицию в случае наступления контактного дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств. Это возможно при причинении вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, не причинения вреда жизни и здоровью физических лиц", – говорится в сообщении.

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В сообщении Кабмина отмечается, что попавшие в ДТП два водителя могут совместно составить для предоставления страховщику сообщения о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме без привлечения правоохранителей.

"После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении ДТП", – говорится в постановлении.

Согласно новым правилам, водитель обязан иметь действующий страховой полис гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или страховой сертификат "Зеленая карта". Документ может быть как в электронном, так и в бумажном виде, а его подлинность подтверждается данными из Единой централизованной базы данных.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об автостраховании. Он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".

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