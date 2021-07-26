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Tesla без объяснения причины остановила поставки одной из своих моделей

Tesla без объяснения причины остановила поставки одной из своих моделей

Associated Press

Клиенты уже выразили свое возмущение.

Компания Tesla приняла решение приостановить поставки своего флагманского седана Model S Plaid.

Об этом сообщает Electrive.

Отмечается, что несколько покупателей Tesla Model S Plaid рассказали о том, что представительство бренда сообщило им о существующей "задержке" с поставками новых автомобилей. В то же время в компании не стали называть причину такого решения. Отметив только, что обе модели должны пройти обновленный процесс проверки.

Новые владельцы ждали эти автомобили несколько месяцев, а после получения известий о том, что машины наконец-то прибыли в центры доставки выяснилось, что Tesla просто не может их привезти в пункты назначения. Причины до сих пор не очень понятны, так как автодилеры пытаются оправдаться любыми способами. В то же время конкретных сроков получения машин владельцам просто нет.

Ранее Илон Маск уже объяснял причины задержки выхода Model S Plaid на рынок тем, что компания намерена удостовериться в безопасности батареи. Однако совсем недавно СМИ всколыхнуло известие о пожаре совсем новенькой Plaid. Не исключено, что подобные "задержки" как раз связаны с этим, поэтому вполне вероятно в Tesla решили срочно модернизировать выпускаемые автомобили, чтобы не допустить подобных эксцессов в будущем. Впрочем, почему компания не удосужилась рассказать это своим покупателям — остается загадкой.

Ранее Tesla попала под шквал критики из-за тестирования обновленной версии автопилота.