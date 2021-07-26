Tesla без объяснения причины остановила поставки одной из своих моделей

Клиенты уже выразили свое возмущение.

Компания Tesla приняла решение приостановить поставки своего флагманского седана Model S Plaid.

Об этом сообщает Electrive.

Отмечается, что несколько покупателей Tesla Model S Plaid рассказали о том, что представительство бренда сообщило им о существующей "задержке" с поставками новых автомобилей. В то же время в компании не стали называть причину такого решения. Отметив только, что обе модели должны пройти обновленный процесс проверки.

Новые владельцы ждали эти автомобили несколько месяцев, а после получения известий о том, что машины наконец-то прибыли в центры доставки выяснилось, что Tesla просто не может их привезти в пункты назначения. Причины до сих пор не очень понятны, так как автодилеры пытаются оправдаться любыми способами. В то же время конкретных сроков получения машин владельцам просто нет.

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Ранее Илон Маск уже объяснял причины задержки выхода Model S Plaid на рынок тем, что компания намерена удостовериться в безопасности батареи. Однако совсем недавно СМИ всколыхнуло известие о пожаре совсем новенькой Plaid. Не исключено, что подобные "задержки" как раз связаны с этим, поэтому вполне вероятно в Tesla решили срочно модернизировать выпускаемые автомобили, чтобы не допустить подобных эксцессов в будущем. Впрочем, почему компания не удосужилась рассказать это своим покупателям — остается загадкой.

Ранее Tesla попала под шквал критики из-за тестирования обновленной версии автопилота.

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