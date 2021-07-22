Tesla будет делиться своими зарядными станциями с электрокарами других брендов

Для этого должно быть наличие приложения компании.
Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал появление зарядных станций Supercharger, на которых смогут заряжаться электрокары других марок.
Об этом сообщает Electrek.
В отличие от других производителей электрокаров, Tesla сначала решила не полагаться на сторонние сети зарядок и построила с нуля свою собственную. На сегодняшний день в арсенале компании насчитывается более 25 тысяч зарядных стоек Supercharger на 2 700 станциях во всем мире. Однако пока заряжаться от них могут только электрокары Tesla. Впрочем, впоследствии все может измениться.
"Мы сделали наш собственный разъем, так как в то время не было ни одного стандарта, а Tesla была единственным производителем, который выпускает электрокары с большим запасом хода. Это относительно тонкий разъем для зарядки низкой и высокой мощностей. Однако к концу 2021 года мы откроем нашу сеть для других электрокаров", — написал в своем Twitter Маск.
We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021
It's one fairly slim connector for both low & high power charging.
That said, we're making our Supercharger network open to other EVs later this year.
С каких именно стран начнется подобная демократизация доступа, Маск не уточнил, но ранее пресса упоминала в данном контексте Германию, Швецию и Норвегию.
Сеть зарядных станций Tesla Supercharger была запущена в 2012 году, чтобы владельцы электромобилей могли преодолевать большие расстояния. За 30 минут Supercharger позволяет зарядить батареи EV примерно на 300 км пробега.
Адаптер-переходник, который разработает Tesla, придется использовать водителям в США. В Европе же компания на сегодняшний день использует стандарт CCS (Combined Charging System), поэтому ей остается внести изменения в мобильное приложение.