Tesla будет следить за "своими" водителями, которые хотят протестировать бета-версию автопилота

Нужно доказать, что ты достойный водитель.

Компания Tesla приняла решение тщательно следить за водителями, которые захотят протестировать бета-версию автопилота.

Об этом сообщает CNBC.

Согласно источнику, Tesla решила пересмотреть способ распространения обновлений своего автопилота (FSD). Теперь владельцы электрокаров Tesla смогут получать бета-версии ПО (FSD Beta), если захотят этого. Илон Маск в своем Twitter-аккаунте написал, что последняя бета-сборка FSD "кажется настолько хорошей, что водитель запросто может потерять бдительность".

Однако тестировать FSD Beta позволят не всем. Маск уточнил в соседнем Twitter-посте, что все желающие должны будут сначала доказать, что они являются хорошими водителями. Согласно его высказываниям, Tesla будет оценивать навыки и привычки вождения каждого отдельного пользователя.

Отныне Tesla будет проверять историю каждого претендента на участие в программе бета-тестирования FSD с помощью просмотра семидневных логов. Если в логах за семь дней не будет обнаружено инцидентов с потенциально опасным поведением водителя на дороге, он сможет принять участие в бета-тестировании новой версии FSD. Свежая прошивка автоматически загрузится, как только электрокар подключится к Интернету.

Как добавил Маск на страницах Twitter, нарушители дисциплины будут отлучаться от программы бета-тестирования. Тем временем, как объясняет глава Tesla, бета-версия FSD может создавать у водителей ощущение такой степени автономности, которая не требует надзора со стороны человека, но это ошибка. Участники программы тестирования, которые не проявляют должной осторожности, будут из нее исключены.

По словам Илона Маска, около двух тысяч участников программы в течение года демонстрируют отсутствие дорожных инцидентов, и эту планку компания намерена держать дальше. По состоянию на март этого года, как следует из официальных документов, в программе бета-тестирования принимали участие только 753 сотрудника Tesla и 71 человек "со стороны".

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