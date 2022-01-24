Tesla Cybertruck снова появилась на снимках: на этот раз авто выглядит полностью готовым

Tesla Cybertruck снова появилась на снимках: на этот раз авто выглядит полностью готовым

Похоже, что уже скоро все желающие смогут приобрести Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck, которую представили еще несколько лет назад, машина, над которой в последнее время постоянно много сплетен. Вся проблема в том, что компания уже несколько раз откладывала начало производства и людям просто надоело ждать.

Электрокар сохранил угловатый металлический кузов, но отличия таки есть. Об этом сообщает издание Mydrivers.

Передний бампер стал большим и более выраженным, колесные диски традиционны для Tesla и совсем не похожи на те что были на прототипе. Возможно, компания сделает так же как и в случае с Tesla Model 3 и установит пластиковые колпаки.

Стеклоочиститель теперь один и он гигантский, самое удивительное, что его установили слева, прямо перед глазами водителя. Илон Маск уже признал, что с размещением есть проблема, но смогут ли они его изменить – увидим только на финальных версиях авто.

Также, футуристические зеркала заднего вида были изменены на традиционные, ведь законодательство США запрещает использовать вместо них камеры. Но, скорее всего, для европейских автомобилей эта опция будет доступна.

Самое интересное – это дверные ручки, а именно то, что их просто нет. Система автомобиля будет распознавать, когда вы подходите к двери и откроет ее.

Скорее всего, автомобиль встанет на конвейер только в конце года, а клиенты в лучшем случае получат свой пикап в 2023 году. Поэтому, запасайтесь терпением и будем ждать новинку от Илона Маска.

Напомним, что с официального сайта Tesla исчезла информация о начале производства самой ожидаемой модели.