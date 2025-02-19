Tesla Cybertruck увяз в сугробе снега в Канаде (фото)

В городе Монреаль, Канада, Tesla Cybertruck не смог преодолеть зимние условия и увяз в снегу.

Об этом сообщило издание Unilad.

Видео инцидента, которое набирает популярность в TikTok, вызвало волну шуток в соцсетях. Пользователи соцсетей высмеивают внедорожник за $80 тыс., который не смог проехать через небольшой сугроб, на фоне того, как другие транспортные средства легко проезжают мимо.

Инцидент произошел 16 февраля, однако видео набрало популярность только сейчас, собрав 2,7 млн просмотров за 24 часа. В комментариях под видео пользователи сравнивают Cybertruck с другими авто, в частности Subaru Forester, который, по их словам, без проблем справился бы с этой ситуацией.

Издание The Drive предполагает, что основной причиной проблем стали изношенные шины внедорожника, что привело к потере сцепления на скользкой поверхности.

Напомним, специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком.

Читайте также: