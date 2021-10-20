Tesla Cybertruck заметили на испытаниях: что изменилось в электрическом пикапе

Tesla Cybertruck заметили на испытаниях: что изменилось в электрическом пикапе

Он получил функцию, о которой ранее говорил Илон Маск.

В американском штате Калифорния Tesla Cybertruck заметили на испытаниях с некоторыми обновлениями.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

На видео видно, что электрический пикап теперь имеет боковые зеркала. Также кажется, что он использует систему рулевого управления заднего колеса, о которой ранее упоминал генеральный директор компании Илон Маск.

Cybertruck with side mirrors and appearing to do rear wheel steering



Jesse Sandoval via @DriveTeslaca https://t.co/Z0W6CBqTSv https://t.co/MunzMKa3bW pic.twitter.com/w4ANJnttpc — Tesla Hype (@TeslaHype) October 19 2021

Боковые зеркала — логическое и ожидаемое решение для будущего автомобиля. Однако появление управления задними колесами добавляет интереса к электрокару. Судя по ролику, трудно точно сказать, что он имеет такую инновацию, но машина очень хорошо маневрирует и имеет великолепный небольшой радиус поворота.

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В общем, похоже, что именно этот Cybertruck может быть обновленным прототипом, о котором говорили в социальных сетях.

Tesla заявляла, что планирует начать производство пикапа в конце 2022 года, хотя это может начаться и в 2023 году. Однако ранее автопроизводитель также говорил, что Model Y поступит гораздо позже, чем это было на самом деле.

Производство и время поставки Tesla Cybertruck, вероятно, зависит от ситуации вокруг открытия нового завода компании в Техасе.

Ранее сообщалось, что прототип Cybertruck увидели с обновленным экстерьером.

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