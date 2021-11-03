Tesla из-за опасной ошибки проведет масштабную отзывную кампанию электромобилей

"Пострадают" все модели.

Компания Tesla отзовет около 12 тысяч электромобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Так, под отзывную кампанию подпадают 11 700 электрокаров всех моделей, проданных с 2017 года.

Причиной такого решения является опасная ошибка в программном обеспечении, вызывающая ошибочные предупреждения о столкновении. Они активируют систему автоматического экстренного торможения, которая внезапно может остановить машину на дороге и спровоцировать ДТП.

Сбой был отмечен после выпуска версии 10.3 полуавтопилота Full-Self Driving (FSD) 23 октября. После жалоб на непреднамеренную активацию системы экстренного торможения Tesla удалила версию, откатив систему обратно в 10.2, а затем разработчики спешно выпустили исправленную версию FSD 10.3.1 в замену проблемному ПО.

Сама Tesla еще 29 октября заявила, что 99,8 процента автомобилей, загрузивших дефектную прошивку, получили новое программное обеспечение посредством OTA (Over the Air или "обновление по воздуху"). Не установлено новое программное обеспечение всего на 17 электрокарах, утверждает производитель.

Ранее рассказывалось о том, что глава Tesla Илон Маск готов продать акции компании.

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