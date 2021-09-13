Tesla Model S погрузили на два метра в воду: что случилось с электрокаром

Блогеры проверили теорию, легче ли электрокаром управлять в воде, чем авто с ДВС.
Блогеры погрузили Tesla Model S Plaid на два метра в воду, чтобы узнать, что произойдет с электрокаром.
Видео опубликовано на YouTube-канале Chillin 'with Chet.
Есть теория, что электромобилем легче управлять под водой, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому авторы ролика решили сделать соответствующий эксперимент.
Считается, что электрокар может ездить в воде из-за того, что его электродвигателю для работы не требуется воздух, в отличие от бензиновых авто. Поэтому Model S не нужно модификаций, чтобы протестировать это.
В то же время существует риск попадания воды в систему авто, приведет к замыканию электричества. Хотя, теоретически, электромобили должны быть достаточно хорошо изолированы, чтобы противостоять воде.
Когда автомобиль погрузили в воду, он начал плыть в ней, а не тонуть. Поэтому эксперимент немного провалился, но несмотря на это Model S точно не сломался. Электрокар таки выехал из водоема, хотя и не проехал по нему.
Ранее сообщалось, что сеть всколыхнуло видео, как бесстрашный водитель едет на Tesla по затопленной улице.