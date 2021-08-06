Tesla Model X посоревновалась с танком в скорости и перетягивании каната (видео)

Счет в этом противостоянии равный.

Блогеры устроили необычные соревнования между электрокаром Tesla Model X и танком.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Dobre Cars.

Так, ребята решили выяснить, кто окажется сильнее в скорости на дистанции в 402 метра и перетягивании каната.

Отметим, что танк комплектуется шестицилиндровым двигателем объемом 4,2 литра, разработанным компанией Jaguar. Его мощность достигает 195 лошадиных сил, и на прямой дороге танк с таким агрегатом может разонаться до 80 километров в час.

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Мощность электрического кроссовера Tesla Model X в топовом исполнении может достигать 772 лошадиные силы — это один из лучших показателей в классе. Этот автомобиль считается самым технологичным в мире благодаря большому количеству "умных" ассистентов и систем безопасности и помощи водителю.

Сначала организаторы решили устроить небольшой дрэг-заезд, в котором ожидаемо победил электрический кроссовер. Что касается перетягивание каната, то здесь уже очевидное преимущество было у танка. Во время первой попытки огромная сила даже разорвала канат, который прикрепили к транспортным средствам, поэтому во второй попытке его заменили стальным тросом. Хоть победителем в перетягивании и вышел танк, Model X показал невероятно хорошую способность противостоять его мощности. В какой-то момент кроссовер даже немного сдвинул танк, но когда танкист утопил педаль газа в пол, у Tesla не осталось шансов.

Ранее в Сети опубликовали видео, как модифицированная Tesla Model S Plaid проходит гоночный трек.

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