Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 столкнулись в краш-тесте: как на них повлияла авария

Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 столкнулись в краш-тесте: как на них повлияла авария

Они двигались со скоростью 64 км/ч.

Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 CROZZ столкнулись в краш-тесте.

Видео с испытанием двух электрокаров опубликовали на YouTube-канале Car Crash Test.

Автомобили врезались друг в друга с 50-процентным смещением. Они двигались на скорости 64 км/ч, что сопоставимо с ударом в неподвижный барьер со скоростью 128 км/ч.

Также читайте Электрокар Volkswagen получил престижную награду за безопасность

Передние части обоих автомобилей разбиты вдребезги, но салоны остались почти невредимыми, хотя манекены несколько раз ударились в двери и сиденья. Также оба электромобили не загорелись из-за аварии.

После столкновения двери со стороны водителя на Model Y были заблокированы, тогда как на ID.6 все четыре двери могли открываться. Оба автомобиля получили схожие повреждения и сложно сказать, что один из них прошел этот тест лучше.

Возможно, у ID.6 есть небольшое преимущество перед Tesla, но Model Y гораздо легче, поэтому она на самом деле справилась достаточно хорошо. Оба автомобиля следует считать очень безопасными.

Ранее сообщалось, что кроссовер Toyota, который представлен на украинском рынке, идеально справился с краш-тестом.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку