Tesla на 80 миллиардов долларов насобирала предзаказов на модель, которая еще не поступила в производство

Tesla на 80 миллиардов долларов насобирала предзаказов на модель, которая еще не поступила в производство

Сейчас ее уже хотят приобрести 1,3 миллиона человек.

Компания Tesla потенциально может существенно обогатить свое состояние на модели, которую еще даже не начали производить.

Как сообщает Electrek, Tesla собрала рекордное количество заказов на пикап Cybertruck . Отмечается, что с момента премьеры электрокара два года назад заявки на покупку оставили почти 1,27 миллиона человек, заплативших по 100 долларов каждый, и очередь продолжает увеличиваться.

Неизвестно, будут ли все они выкупать свои автомобили, когда Tesla наконец-то начнет производство, но на одних заявках компания уже заработала 127 миллионов долларов. Если же все 1,27 миллиона Cybertruck будут выкуплены, выручка Tesla составит около 80 миллиардов долларов, подсчитали аналитики. Сколько резерваций завершатся реальной покупкой, неясно, как и срок, в который компания сможет их выполнить.

В базовой версии с одним двигателем на задней оси Tesla Cybertruck составляет 39 900 долларов. По подсчетам, такую модификацию избрали лишь 7,2 процента оформивших бронь. Двухмоторную версию за 49 900 долларов заказали 47,7 процента потенциальных клиентов, а топовую трехмоторную стоимость 69 900 долларов – 45,1 процента. Оснастить свой Cybertruck автопилотом Full Self Driving, доплатив 7 571 доллар, готовы 70,6 процента.

Добавим, что у американского электрического пикапа уже появилось достаточное количество конкурентов, среди которых Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и GMC Hummer EV.

Tesla заявляла, что планирует приступить к производству пикапа в конце 2022 года, хотя это может начаться и в 2023 году. Отметим, что дебют Tesla Cybertruck произвел еще осенью 2019 года.