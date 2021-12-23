В машине установлена батарея 2017 года выпуска.

Компания Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами, имеющими пониженную емкость.

Об этом сообщает Electrek.

Автомобилисты обратили внимание, что на официальном сайте Tesla среди стандартных электрокаров Tesla Model 3 появились машины с незначительными скидками в цене и примечательной припиской: показатели запаса хода могут быть на 12% ниже возраста батареи.

Там же нашлось и объяснение такого падения емкости: этот автомобиль собран с аккумулятором, изготовленным еще в 2017 году.

Причем один из пользователей "при быстром поиске" обнаружил не менее сотни таких автомобилей. Учитывая, что выставленные на продажу Tesla Model 3 имеют пробег до 2 400 км, скорее всего, они не были в повседневной эксплуатации, а использовались в шоу-румах для тест-драйвов.

Tesla

Илон Маск и другие представители компании пока не дали официальных комментариев по поводу этой ситуации. Как будет распространяться гарантия на четырехлетние аккумуляторы – неизвестно. На новые батареи предоставляется гарантия 8 лет или 100 тысяч миль (161 тысяча километров) пробега.

Стоимость Tesla Model 3 со старым аккумулятором начинается с $60 тысяч.

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