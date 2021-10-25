Tesla неожиданно прекратила испытание нового автопилота, оно длилось всего два дня

Tesla неожиданно прекратила испытание нового автопилота, оно длилось всего два дня

В тестах инновационной системы участвуют сами владельцы электрокаров.

Компания Tesla приняла решение остановить испытание продвинутой системы автопилота версии 10.3.

Об этом сообщает The Verge.

Так, по словам главы американской корпорации Илона Маска, тестировщики обнаружили технические неисправности, которые не позволяют серийно внедрить новое поколение системы автономного вождения в электрокары. В связи с непредвиденными обстоятельствами, специалисты вынуждены откатить автопилот к предыдущему поколению.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

Интересно, что в испытаниях беспилотной системы, которые начались 23 октября нынешнего года, принимают участие владельцы электрокаров Tesla.

Стало известно, в версии 10.3 были обнаружены проблемы с проездом регулируемых перекрестков при повороте налево. Также некоторые участники тестирования жаловались на ложные срабатывания системы предупреждения столкновений с другими транспортными средствами, хотя никакой угрозы в действительности не было. В отдельных случаях автоматика даже задействовала тормоза без каких-либо веских причин для этого. Когда бета-версия 10.3 будет возвращена в программу тестирования, не уточняется.

В то же время Маск неоднократно заявлял, что система автономного вождения является вспомогательной функцией, при активации которой водитель обязан держать руки на руле. По мнению главы Tesla, автопилот способен самостоятельно довезти пассажиров из дома на работу, однако ему все равно необходим постоянный контроль.

Ранее рассказывалось о том, что американские исследователи признали автопилот Tesla опасным.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку