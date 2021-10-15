Tesla открыла доступ к последней бета-версии автопилота: кто может его испытать

Tesla открыла доступ к последней бета-версии автопилота: кто может его испытать

В компании отмечают, что даже с этой технологией за рулем надо быть очень внимательным.

Tesla начала представлять последнюю бета-версию своей системы полного автономного управления владельцам, которые идеально управляют своими машинами.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Производитель автомобиля определяет показатели безопасности, анализируя их поведение за рулем. Владельцы теряют баллы за такие вещи, как резкое торможение, опасное следование за авто, агрессивный поворот, предупреждения о фронтовом столкновении и принудительное отключение автопилота.

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Получить идеальный балл не так просто. Генеральный директор компании Илон Маск говорит, что есть только около 1000 водителей с показателем безопасности 100/100 за 100 миль.

Tesla использует этот показатель лишь последние две недели. Предыдущие бета-версии пакета Full Self-Driving были ограничены примерно 2000 людьми, большинство из которых были сотрудниками Tesla или очень отчаянными владельцами электрокаров, которые хотели стать бета-тестировщиками.

"Full Self-Driving находится в бета-версии с ограниченным доступом на ранних этапах, и ее следует использовать с особой осторожностью. В худшем случае она может сделать неправильное действие, поэтому вы должны всегда держать руки за рулем и уделять дополнительное внимание на дороге", — сообщили в Tesla.

Там также отметили, что при использовании автопилота надо быть готовым действовать немедленно, особенно в слепых поворотах, на перекрестках и на узких участках.

Маск сообщил, что со временем к бета-тестированию смогут присоединиться те, у кого показатели безопасности 99 и ниже.

Ранее сообщалось, что Tesla показала новые адаптивные фары одной из своих моделей.

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