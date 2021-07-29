Tesla отложила выпуск своего самой ожидаемой новинки

Ее появление ожидается на 2022 год.

Компания Tesla приняла решение отложить выпуск электрического пикапа Cybertruck.

Об этом сообщает HotHardWare.

Высокий спрос на электрический кроссовер Model Y и компактный седан Model 3 на фоне дефицита полупроводников для производства автомобилей заставили компанию Tesla отсрочить некоторые проекты, к которому, собственно, попал и Tesla Cybertruck.

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Все дело в том, что из-за глобального дефицита полупроводников, Tesla не может завершить переход на ячейки нового типа 4 680 (сейчас компания использует ячейки 2 170) в установленные сроки и выпустить достаточное количество аккумуляторных батарей.

Кроме нехватки новых очагов 4 680, здесь ситуация еще осложняется конструкцией кузова с бронелистов. Ее до сих пор не сертифицировали, и как производитель намерен это сделать, неизвестно. Дело в том, что отсутствие мятых зон на машине в случае ДТП приведет к огромным перегрузкам и никакие подушки безопасности пассажирам и водителю не помогут. Сможет ли компания реализовать планы в следующем году — покажет время.

В марте Илон Маск пообещал, что обновленная версия Cybertruck появится во втором квартале 2021 года. Он также пообещал, что команда была сосредоточена на его производстве, которое будет происходить на заводе в Техасе.

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Ожидается, что электрокар будет предлагаться в трех комплектациях. Самой дорогой будет трехмоторная. Она будет способна достичь скорости 60 км/ч за 2,9 секунды, иметь 804 км пробега на одном заряде и стоить от 69 900 долларов. Цена версии с двойным двигателем может начинаться от 49 тысяч долларов и получит 482 км пробега, тогда как с одним мотором модель пройдет более 400 км и будет стоить от 39 900 долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla отложила запуск в производство электрического грузовика Semi.

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