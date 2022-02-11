Tesla отзовет почти 600 тысяч электромобилей: причина довольно необычная

В течение четырех последних месяцев это уже десятая акция.

Компания Tesla должна будет отозвать 578 607 электромобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности движения по трассам США (NHTSA).

Отмечается, что причиной отзыва является функция Boombox, позволяющая воспроизводить музыку и другие звуки через внешний динамик, в частности во время движения. Из-за нее пешеходы могут не услышать приближающуюся машину, и даже предупредительные звуки, что может стать причиной аварии с пострадавшими.

Так, соответствующая акция затрагивает все четыре модели Tesla – Model 3 2017-2022 года выпуска и S, Y и X, реализованные в 2020-2022 годах. Производитель в ответ на претензии NHTSA заявил, что пока не сообщалось ни об одном ДТП, причиной которого стал бы Boombox, но все же объявил новую кампанию по требованию регулятора.

Впрочем, отзыв можно назвать условным: владельцам электрокаров даже не придется посещать сервис, поскольку инженеры исправят проблему в новой версии программного обеспечения, которое установят "по воздуху". Компания Tesla выполнит беспроводное обновление программного обеспечения, которое будет отключать функцию Boombox, когда автомобиль находится в режимах Drive, Neutral и Reverse.

Электромобили часто хуже слышны на низких скоростях, чем автомобили с бензиновыми двигателями. Согласно правилам, установленным в США, автопроизводители должны добавлять звуки в электромобили, когда они двигаются со скоростью до 30 км/ч, чтобы предотвратить наезд на пешеходов. Если скорость превышает указанный порог, то естественный шум шин, ветра и другие факторы устраняют необходимость предупреждения звуков.

В последние полгода Tesla находится под пристальным вниманием NHTSA. За четыре месяца компания провела десять акций, причем четыре из них пришлись на две недели. В начале февраля стало известно о еще большей кампании, затронувшей более 800 тысяч электромобилей в США: выяснилось, что звуковой сигнал ремня безопасности может не сработать, когда автомобиль заведен, а водитель при этом не пристегнут.