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Tesla отзовет почти три тысячи электромобилей двух моделей: названа причина

Tesla отзовет почти три тысячи электромобилей двух моделей: названа причина

Associated Press

Речь идет об экземплярах с 2019 по 2021 годы.

Компания Tesla отзовет электрокары Model 3 и Model Y.

Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Отмечается, что речь идет о 2 822 экземплярах электромобилей этих моделей, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы, и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2021 годы.

Причиной отзыва тысяч электромобилей стала проблема с креплениями поперечного рычага передней подвески. В процессе эксплуатации они могут ослабнуть, что в конечном счете повлияет на управляемость электромобиля.

Детали крепления не были должным образом затянуты на заводе при сборке электромобилей. Также отмечается, что при ослаблении крепления могут возникать посторонние звуки. Информации о несчастных случаях, вызванных неисправностью, пока нет.

Владельцы автомобилей с дефектом смогут доставить автомобили в сервисный центр, где крепеж затянут или заменят бесплатно. В канун Рождества Tesla начнет рассылку писем, но владельцы могут обратиться в сервис-центр и самостоятельно.

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