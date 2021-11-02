Tesla отзовет почти три тысячи электромобилей двух моделей: названа причина

Речь идет об экземплярах с 2019 по 2021 годы.
Компания Tesla отзовет электрокары Model 3 и Model Y.
Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).
Отмечается, что речь идет о 2 822 экземплярах электромобилей этих моделей, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы, и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2021 годы.
Причиной отзыва тысяч электромобилей стала проблема с креплениями поперечного рычага передней подвески. В процессе эксплуатации они могут ослабнуть, что в конечном счете повлияет на управляемость электромобиля.
Детали крепления не были должным образом затянуты на заводе при сборке электромобилей. Также отмечается, что при ослаблении крепления могут возникать посторонние звуки. Информации о несчастных случаях, вызванных неисправностью, пока нет.
Владельцы автомобилей с дефектом смогут доставить автомобили в сервисный центр, где крепеж затянут или заменят бесплатно. В канун Рождества Tesla начнет рассылку писем, но владельцы могут обратиться в сервис-центр и самостоятельно.