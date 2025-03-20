Tesla отзывает тысячи Cybertruck: что произошло

Опасный дефект может представлять угрозу для других участников движения.

Компания Tesla решила отозвать 46 096 единиц автомобилей Cybertruck в США. Причина — дефект внешней панели, которая может оторваться во время движения.

Об этом сообщило издание Reuters.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) отметили, что причина проблемы состоит в отслоении кантового рельса из нержавеющей стали. Отсоединенная панель может представлять угрозу другим участникам движения, повышая риск аварии.

В Tesla сообщили, что все автомобили с этой неисправностью будут бесплатно отремонтированы в сервисных центрах. Это уже не первый случай отзыва модели Cybertruck с момента старта ее продаж в прошлом году. По данным BizzyCar, по состоянию на начало 2024 года Tesla занимает 21% всех отзывов автомобилей в США.

Напомним, недавно Tesla Cybertruck погряз в сугробе снега в Канаде.

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