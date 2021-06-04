Tesla отзывает в США электрокары двух моделей: названа причина

Были ли случаи ДТП из-за этого — пока неизвестно.

Компания Tesla объявила об отзывной кампании электрокаров Model 3 и Model Y.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что сразу 5 974 экземпляры этих моделей вынуждены будут заглянуть в сервисный центр.

Так, причиной отзыва электромобилей является технический дефект в тормозной системе. Оказалось, что у вышеупомянутых моделей не закреплены должным образом тормозные суппорты. Из-за этого крепления могут ослабнуть, а суппорты могут коснуться обода колеса и спровоцировать ДТП. О проблемах с тормозной системой стало известно еще 29 мая.

В то же время в Tesla уверяют, что не получали информацию о ДТП или пострадавших в результате этого дефекта. Замена деталей будет бесплатной.

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Автопроизводитель пообещал проверить и при необходимости заменить нужные элементы. Журналисты не уточнили, касается ли этот отзыв исключительно США и является ли цифра окончательной. На фоне этой новости, за последние два дня акции компании подешевели более чем на 3%.

Отзывная кампания затронет Model 3 2019-2021 года выпуска и кроссоверы Model Y 2020-2021 годы.

Ранее рассказывалось о том, что один из самых популярных электрокаров среди украинцев будет отозван.

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