Tesla-пикап для села: на Полтавщине разбитый электрокар превратили в грузовик для продуктов

Маск в шоке: украинец сделал пикап из Tesla Model 3 — что сказали в сервисном центре

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В Горишних Плавнях на Полтавщине владелец серьезно поврежденной Tesla Model 3 переоборудовал электромобиль в пикап. Владелец даже зарегистрировал автомобиль в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Необычный автомобиль был зарегистрирован после переоборудования в территориальном сервисном центре МВД в Горишних Плавнях. Местному жителю Виталию привезли из-за границы «Теслу».

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«Тесла» Виталия к аварии

Однако автомобиль получил серьезные повреждения и не мог быть отремонтирован до исходного состояния.

Владелец решил не оставлять поврежденный электрокар без использования, а приспособить его для практических нужд. Автомобиль, который изначально являлся обычным легковым седаном, теперь вместо традиционной задней части кузова имеет открытую грузовую платформу.

Однако на ремонте все не завершилось. Владельцу пришлось официально зарегистрировать автомобиль после переоборудования.

Как «узаконили» необычное авто

Поскольку автомобиль был импортирован из-за границы, сначала владелец зарегистрировал его в Украине. Только после этого приступил к процедуре переоборудования.

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Далее Виталий последовательно прошел предусмотренные процедурой этапы:

Согласование переоборудования. Разработали и согласовали проектную документацию, в которой определили планируемые конструктивные изменения.

Выполнение технических работ и сертификация. После внесения изменений автомобиль прошел оценку соответствия и получил сертификат, подтверждающий соблюдение установленных требований.

Перерегистрация в ТСЦ МВД. На заключительном этапе владелец обратился в сервисный центр МВД в Горишних Плавнях, где оформил изменение конструкции в установленном порядке.

«Так техническое решение получило надлежащее оформление, а автомобиль — возможность выполнять новую функцию в соответствии с требованиями законодательства… История Виталия демонстрирует, как нестандартный подход может изменить назначение уже не подлежащего ремонту автомобиля», — отметили в сервисном центре МВД.

Отмечается, что прежняя Tesla теперь перевозит продукты в сельской местности, а все изменения оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Напомним, что компания Tesla представила электрический спорткар Roadster нового поколения, который во время презентации поднялся в воздух, опрокинулся и приземлился на колеса.

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