Tesla показала авто, которое якобы может летать: каким будет электрокар Roadster, доступный для покупки (фото)

Тесла Фото иллюстративное

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Электрический спорткар Tesla Roadster привлек внимание зрителей необычной демонстрацией. Автомобиль поднялся в воздух, а затем перепрыгнул через ряд машин. Видео из презентации Илона Маска за три недели собрали миллиарды просмотров в соцсетях. Однако летающая версия вряд ли появится на обычных дорогах. Компания готовит серийную модель, которая также имеет ряд необычных технологических решений.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Презентация прошла 15 октября на объекте SpaceX в Макгрегори, штат Техас. Во время мероприятия новый электрокар эффектно приземлился после падения с большой высоты и перепрыгнул через несколько автомобилей.

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Впрочем, показанная машина была специальной версией Roadster Rocket. Она имеет только одно сиденье, не предназначенное для использования на дорогах общего пользования, а для управления ею требуется лицензия пилота. Поэтому шансы увидеть такой электрокар на британских дорогах практически нулевые, если правительство не изменит правила использования воздушного пространства.

Дизайн нового спорткара разработал Франц фон Гольцгаузен. Фото Daily Mail.

Какие версии Tesla Roadster готовят к продаже

Tesla разрабатывает три варианта нового Roadster:

Rocket Thrust Performance

Наиболее экстремальные модификации используют систему холодногазовых двигателей, тогда как Performance должна стать основной моделью покупателей.

Дизайн нового спорткара разработал Франц фон Гольцгаузен, отвечавший за внешность почти всех современных моделей Tesla. Автомобиль получил острый клиновидный силуэт, напоминающий спортивные машины прошлых десятилетий, в том числе Lamborghini Countach и Lancia Stratos.

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Спереди установлена световая полоса на всю ширину кузова, а фары могут выдвигаться и прятаться. Такое решение напоминает выдвижные фары суперкаров 1980-х годов, от которых автопроизводители впоследствии отказались из-за ужесточения требований к безопасности пешеходов.

В отличие от концепции, которую Tesla демонстрировала в 2017 году, новый Roadster будет иметь два, а не четыре посадочных места.

Летучая Тесла Фото Daily Mail.

Roadster Rocket: автомобиль с системой для полета

Самая необычная модификация — Roadster Rocket. Для подъема в воздух она использует десять холодногазовых двигателей, работающих на сжатом азоте.

Газ хранится в специальном резервуаре объемом 600 литров, изготовленном по технологии композитной посуды высокого давления (COPV). Он расположен на месте пассажирского сиденья под крышкой из стекла, тонированного оксидом титана.

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Подобный принцип SpaceX употребляет для маневрирования космических аппаратов на орбите. В то же время, технология COPV имеет определенные риски: ее связывали с двумя резонансными неудачными миссиями SpaceX.

По заявлениям Tesla, Rocket сможет не только отрываться от земли, но и разгоняться от 0 до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 0,55 секунды. Максимальная скорость должна превышать 230 миль в час (370 км/ч).

Суммарная тяга системы составляет более 80 килоньютонов — примерно столько же, сколько создает двигатель одного истребителя. Однако остается вопрос, сможет ли компания вообще запустить такую машину в производство для использования людьми. Во время демонстрации автомобиль был без водителя, что может свидетельствовать о дистанционном или автономном управлении.

Фото Daily Mail.

Thrust: разгон до 100 км/ч менее чем за секунду

Чуть реалистичнее модификация Roadster Thrust, которую планируют выпустить ограниченным тиражом.

Она получит четыре холодногазовых двигателя, расположенных сзади, и меньший резервуар COPV объемом 200 литров, способный выдерживать давление до 10 000 PSI.

По данным Tesla, такая система позволит разгоняться до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 0,85 секунды и развивать скорость до 230 миль в час (370 км/ч).

Однако у этих двух модификаций есть существенный недостаток: запас сжатого азота быстро иссякает. Вице-президент Tesla по автомобильной инженерии Ларс Морави сравнивает принцип работы системы с воздушным шариком: после надувания воздух выходит наружу, но в конце процесса его поток слабеет.

После нескольких интенсивных разгонов владельцам придется искать источник промышленного азота и снова наполнять резервуар. Для Thrust это может занять около пяти часов, а для Rocket — до семи часов.

Каким будет Tesla Roadster Performance

Скорее всего именно модификация Performance появится в продаже для широкого круга покупателей. Она не сможет летать, но получит мощную электрическую силовую установку.

Автомобиль будет иметь задний привод, два компактных электродвигателя общей мощностью более 1000 кВт (примерно 1350 л. с.) и крутящим моментом 1400 Нм. Для сравнения, такая силовая установка мощнее трехмоторной системы Plaid, которую Tesla использует в самых быстрых версиях Model S.

Заявленный разгон от 0 до 60 миль в час (96,6 км/ч) составит 1,6 секунды, а максимальная скорость — 210 миль в час (338 км/ч). А чтобы выдерживать такую нагрузку, инженеры предусмотрели задние шины шириной 325 мм, а передние — 265 мм.

Дополнительные характеристики новой «Теслы»

Аккумулятор разместят под полом. Tesla пока не раскрыла его точную емкость, но, по оценкам издания, она составит около 100 кВтч. Это должно помочь удержать общую массу автомобиля ниже 1700 кг.

Электрокар получит новые цилиндрические аккумуляторные элементы с двусторонним охлаждением и алюминиевыми корпусами вместо стальных. Это позволит снизить вес и эффективнее отводить тепло.

Ожидаемый запас хода составит около 300 миль (483 км) на одном заряде. Это значительно меньше обещания Tesla 2017 года, когда компания заявляла о возможности проехать более 620 миль (998 км) без подзарядки.

Зарядка аккумулятора с 15% до 80%, по предварительным данным, будет длиться около десяти минут.

Как Tesla Roadster сможет ездить вверх дном

Одной из интереснейших особенностей Performance станет аэродинамическая система, которая будет прижимать автомобиль к дорожному покрытию.

Для этого инженеры предусмотрели четыре подвижных юбки — спереди, сзади и по бокам кузова. Они герметизируют пространство под днищем, а четыре вентилятора сзади создают вакуум, буквально притягивающий машину к асфальту.

Благодаря этому автомобиль сможет генерировать прижимную силу, достаточную для прохождения поворотов с боковым ускорением до 2g. Именно эта технология позволила демонстрационному Roadster двигаться вверх колесами во время презентации.

Подобный принцип уже использовался в автоспорте. В частности, его применили в болиде Brabham BT46B Формулы-1 в 1978 году, разработанном Гордоном Мюрреем. Подобную технологию также имеет гиперкар McMurtry Spéirling Pure.

На скорости более 200 миль в час (322 км/ч) вентиляторы смогут изменять направление потока воздуха, направляя его обратно. Это должно создавать дополнительную тягу при движении прямой.

Кузов получит активные вентиляционные отверстия в переднем спойлере, подвижный модуль охлаждения под лобовым стеклом и специальные аэродинамические элементы за передними колесными арками.

Сзади установят активное антикрыло, которое будет регулировать прижимную силу и сможет изменять положение для уменьшения аэродинамического сопротивления. Для его работы будут использоваться приводы, разработанные в рамках программы гуманоидного робота Tesla Optimus.

Подвеска будет адаптивной: спереди установят двойные поперечные рычаги, а сзади — многорычажную конструкцию с адаптивными амортизаторами. В режиме Track дорожный просвет будет уменьшаться на 40 мм.

Что будет в салоне нового Roadster

Доступ в салон будет обеспечивать эффектную дверь, которая будет открываться вверх и наружу. Автомобиль будет иметь два фиксированных сиденья с возможностью регулировки наклона спинок.

Водитель сможет настраивать положение руля и педального блока, приближая или удаляя их для более удобной посадки.

Кокпит будет ориентирован прежде всего на водителя. Центральный сенсорный экран разместят под углом в его сторону. Кроме того, панели крыши можно будет снимать.

Когда Tesla Roadster появится в продаже и сколько будет стоить

Илон Маск заявляет, что производство нового Roadster должно начаться в 2028 году. Однако Tesla пока не объявила окончательную стоимость автомобиля.

Об уровне цен можно судить по условиям предварительного бронирования. Для версии Performance нужно внести 5000 фунтов стерлингов, который можно вернуть. В течение десяти дней после этого покупатель должен оплатить 45 000 фунтов, чтобы зарезервировать место в производственной очереди.

Для ограниченной версии Thrust первоначальный депозит такой же, но в течение двух недель нужно дополнительно внести 245 000 фунтов стерлингов.

При этом даже такая оплата не гарантирует получение автомобиля — она только закрепляет место в очереди. Roadster Rocket будут предлагаться исключительно по приглашениям.

Есть и другая причина колебаться в сроках выхода новинки. В 2017 году Tesla уже принимала от клиентов депозиты по 250 000 долларов за предыдущую версию Roadster, которая в конце концов так и не появилась на рынке.

Что говорят о новом электрокаре эксперты

Один из первых людей за пределами Tesla, кто смог подробно посмотреть новый Roadster в версии Thrust, — ведущий видеопроекта The Driver’s Seat издания Hagerty Генри Кэтчпол.

Он отметил, что даже обычная Performance без системы холодногазовых двигателей остается очень интересной машиной.

«Благодаря вентиляторам и юбкам она обещает стать дорожной двухместной версией трекового автомобиля McMurtry Spéirling, который является одной из самых невероятных машин, которыми мне приходилось управлять», — рассказал эксперт.

По его словам, новые аккумуляторные технологии и мощные электродвигатели Roadster пока остаются в тени громкой презентации, хотя именно они могут оказать более широкое влияние на будущие серийные модели Tesla.

Кэтчпола также удивили заявленную массу автомобиля менее 1700 кг и задний привод. Отдельно он отметил салон, который, несмотря на относительную простоту дизайна, производит впечатление особого пространства — чего, по его словам, не обязательно ожидаешь от автомобиля Tesla.

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