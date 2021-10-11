Tesla показала новые адаптивные фары одной из своих моделей: видео

Tesla показала новые адаптивные фары одной из своих моделей: видео

Они помогут лучше видеть на изогнутых дорогах.

Tesla на своем немецком заводе близ Берлина сделала демонстрацию новых адаптивных фар Model Y.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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Электрокар, произведенный в Германии, может принести много инноваций в транспортные средства компании, и эти фонари являются одними из них.

Разрешение новой светодиодной матрицы настолько высоко, что даже может отображать на стене надпись "TESLA". Деталей относительно этих фар пока нет, но считается, что их специально показали перед началом производства электромобиля на предприятии.

Адаптивные фонари помогают лучше видеть на изогнутых дорогах, а также не слепят встречные автомобили. Они могли бы значительно улучшить безопасность и качество освещения.

Последние испытания Tesla Model Y от YouTube-канала Bjørn Nyland показали, что огни китайской Model Y замечательные (особенно по сравнению с ранними автомобилями Tesla), но они не адаптируются к "кривым".

Ранее сообщалось, что Tesla продлила сроки поставки всех своих автомобилей.

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