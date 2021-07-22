Tesla попала под шквал критики из-за тестирования обновленной версии автопилота

К тому же система работает не слишком надежно.

Компанию Tesla раскритиковали через тестирование "бета-версии" автопилота Full Self-Driving.

Об этом сообщает Consumer Reports.

Так, производитель электромобилей попал под шквал негатива из-за того, что он открыл обычным водителям доступ к этой версии автопилота.

Эксперты обращают внимание, что беспилотные технологии обычно тестируются профессионалами, причем на закрытых дорогах, а Tesla использует для этого обычных автовладельцев, подвергая опасности их самих, и других участников движения.

Сейчас полноценный автопилот доступен не всем пользователям электромобилей американской марки, а только отдельным владельцам, которые подписали специальное соглашение с компанией. Именно они и проводят тестирование "бета-версий". Последнее обновление программного обеспечения Full Self-Driving beta 9 было выпущено около недели назад. Основным нововведением является то, что теперь система опирается только на внешние камеры вместо радаров.

"Потребители просто платят за то, чтобы быть инженерами-испытателями и частью эксперимента, без каких-либо мер. Tesla даже не отслеживает их действия в реальном времени", — считают специалисты издания.

Consumer Reports указывает на одно конкретное видео "бета-тестирования" нового автопилота, которое было опубликовано на YouTube. В ролике автопилот на Tesla Model 3 делает множество ошибок и почти провоцирует столкновение, так что водителю в какой-то момент приходится взять управление в свои руки.

Автопилот Tesla относится ко второму уровню, то есть водитель обязан находиться за рулем и следить за ситуацией на дороге. Обновленная версия системы позволяет автомобилю самостоятельно ехать по заданному маршруту, перестраиваться, останавливаться и трогаться на светофоре, а также парковаться.

Ранее рассказывалось о том, что электрокары Tesla оборудовали устройством, против которого выступал Илон Маск.

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