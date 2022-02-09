Tesla попала в аварию во время тестирования нового поколения автопилота: видео

Водитель не успел среагировать на сбой системы.

Как известно, компания Tesla проводит тестирование нового поколения системы автономного управления Full Self-Driving (FSD) .

Так, эта технология позволяет электрокарам марки быстро ориентироваться в пространстве, подстраиваясь под окружающую обстановку, а также оперативно реагировать на других участников движения, дорожные знаки и сигналы светофора. В то же время, автономную систему испытывают обычные владельцы электромобилей, которые иногда жалуются на работу автопилота. Очередной сбой системы зафиксировал водитель Tesla с помощью салонного видеорегистратора.

На опубликованном видео владелец Tesla передвигается по Калифорнии с включенным автопилотом Full Self-Driving. Чтобы избежать внештатных ситуаций, водитель всю поездку держит руки на рулевом колесе. На пригородных трассах у нового поколения автопилота нет никаких сложностей. Система достаточно оперативно реагирует на окружающую обстановку, замечает другие немногочисленные автомобили и спокойно выполняет маневры. Проблемы начинаются, когда Tesla появляется на узких городских улицах.

Во время очередного поворота автопилот не сумел сохранить траекторию движения в рамках дорожной разметки, в результате чего электрокар въехал в пластиковую колонку, защищавшую велосипедную дорожку. Несмотря на то, что водитель всю дорогу пытался следить за движением, среагировать на сбой системы он не успел. Из-за наезда на ограждение Tesla получила небольшие повреждения лакокрасочного покрытия на переднем бампере.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Al Addict.

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