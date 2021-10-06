Tesla повысила цены на две свои модели: сколько теперь стоят электрокары

Tesla повысила цены на две свои модели: сколько теперь стоят электрокары

В 2021 году эти автомобили подорожали на несколько тысяч долларов.

В США Tesla повысила цены на свои электрические автомобили Model 3 и Model Y.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Цена Model 3 Standard Range Plus поднялась с 39 990 долларов до 41 990 долларов. Версия Long Range AWD осталась на уровне 49 990 долларов, но Performance подорожала с 56 990 долларов до 57 990 долларов.

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В этом году компания уже повышала цены на свои авто. Ранее Model 3 Standard Range Plus стоила 36 990 долларов, поэтому за семь месяцев она подорожала на 5000 долларов или на 13%.

Цена на Tesla Model Y Long Range Dual Motor поднялась с 52 990 долларов до 54 990 долларов. Вариант Performance подорожал с 60 990 долларов до 61 990 долларов. Стандартная версия этой модели выросла в цене с апреля на 4000 долларов.

Генеральный директор Маск Tesla говорил, что рост цен частично связан с тем, что компания в течение всего года, как и остальная часть отрасли, сталкивалась с проблемами цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что одна из моделей Tesla подорожала за ночь на 10 000 долларов.

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