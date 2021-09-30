Tesla предъявила клиенту иск на 780 тысяч долларов: что стало причиной конфликта

Tesla предъявила клиенту иск на 780 тысяч долларов: что стало причиной конфликта

Это уже не первые их судебные разборки.

Компания Tesla хочет отсудить у своего бывшего клиента Хана Чао 780 тысяч долларов.

Об этом сообщает SCMP.

Отмечается, что причиной предъявления иска со стороны американского автопроизводителя стали клевета и нанесения ущерба репутации компании от Чао.

Так, Хан Чао разместил в социальных сетях юридические документы, в которых Tesla заявляет, что собирается с него взыскать 781 700 долларов за клевету. Компания Илона Маска также требует извинений и удаления сообщений Хана о мошенничестве с продажами с платформы Weibo.

"Даже если я являюсь жертвой, я не могу сказать о вас плохого слова и должен выплатить пять миллионов в качестве компенсации?", — написал Хан в Weibo в ответ на обвинения.

Интересно, что в социальных сетях он назвал Tesla "мошеннической компанией", "мусорной Tesla" и "шарлатаном".

Добавим, это уже не первый конфликт Хана Чао и Tesla. В 2019 году он приобрел у официального дилера подержанную Model S P85, которая, как ему сообщили, никогда не была в аварии. Кроме того, ему заявили, что авто восстановили и провели с ним 200 испытаний.

Хан отправил Tesla на оценку третьей стороне, которая обнаружила признаки ДТП. В результате клиент решил подать в суд, где доказали его правоту. Дилер должен выплатить ему деньги за автомобиль и выплатить компенсацию в размере 1 518 800 юань (155 тысяч долларов).

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