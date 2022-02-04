Tesla проведет самый масштабный отзыв электромобилей в своей истории: какая причина

Tesla проведет самый масштабный отзыв электромобилей в своей истории: какая причина

Дефект может привести к негативным последствиям.

Компания Tesla проведет масштабную отзывную кампанию электромобилей.

Каксообщает Национальное управление безопасности движения США (NHTSA), сразу 817 тысяч "зеленых" машин этой марки вынуждены будут пройти определенное обновление. Как следствие, этот отзыв является самым большим в истории компании Илона Маска.

Причиной такого решения является опасный дефект: сбой сигнала ремня безопасности. Регулятор установил, что на сотнях тысяч машин звуковой сигнал ремня безопасности может не сработать, когда автомобиль заведен, а водитель не пристегнут. Визуальный сигнал, однако, работает без перебоев.

В Tesla объяснили, что звуковое предупреждение не проигрывается из-за программной ошибки только "в некоторых случаях". Никаких известий о пострадавших из-за дефекта в компании пока не получали. Кроме того, в случае достижения скорости 22 километра в час активируется дополнительное звуковое напоминание о непристегнутом ремне – на это ошибка не влияет, подытожил производитель.

Самая большая акция касается всех моделей – Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Отмечается, что сервис владельцам электрокаров посещать не придется: Tesla исправит ошибку и обновит программное обеспечение беспроводного соединения Over The Air (OTA).

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