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Tesla сделала громкое заявление относительно процесса переработки батарей для электромобилей

Tesla сделала громкое заявление относительно процесса переработки батарей для электромобилей

Associated Press

Это существенно экономит средства.

Компания Tesla сделала громкое заявление о процессе утилизации аккумуляторных элементов в новом процессе обработки.

Об этом сообщает Electrek.

Так, известный американский автопроизводитель в недавно опубликованном документе рассказал о своих методах переработки аккумуляторных батарей. По словам производителя, это стало возможно благодаря уникальной экосистеме повторной переработки.

Еще в 2020 году в Tesla отмечали, что компания уже научилась перерабатывать все 100 процентов утилизированных батарей. Теперь же производитель поделился более подробными данными. Согласно официальной информации, специалисты Tesla научились восстанавливать около 92% исходных материалов, используемых в батареях.

В прошлом году бренду удалось переделать 1 300 тонн никеля, 400 тонн меди и 80 тонн кобальта. Все эти материалы были вновь пущены в оборот, и использовались при производстве новых батарей, таким образом радикально снижая потребность Tesla в этих ресурсах, а также экономя серьезную сумму денег.

Ранее рассказывалось о том, что стоимость электромобилей может уменьшиться благодаря специальной технологии.

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