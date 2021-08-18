Tesla сделала громкое заявление относительно процесса переработки батарей для электромобилей

Это существенно экономит средства.

Компания Tesla сделала громкое заявление о процессе утилизации аккумуляторных элементов в новом процессе обработки.

Об этом сообщает Electrek.

Так, известный американский автопроизводитель в недавно опубликованном документе рассказал о своих методах переработки аккумуляторных батарей. По словам производителя, это стало возможно благодаря уникальной экосистеме повторной переработки.

Еще в 2020 году в Tesla отмечали, что компания уже научилась перерабатывать все 100 процентов утилизированных батарей. Теперь же производитель поделился более подробными данными. Согласно официальной информации, специалисты Tesla научились восстанавливать около 92% исходных материалов, используемых в батареях.

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В прошлом году бренду удалось переделать 1 300 тонн никеля, 400 тонн меди и 80 тонн кобальта. Все эти материалы были вновь пущены в оборот, и использовались при производстве новых батарей, таким образом радикально снижая потребность Tesla в этих ресурсах, а также экономя серьезную сумму денег.

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