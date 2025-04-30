Tesla снова в скандале: миллионы авто могут иметь завышенный пробег

Tesla / © electrek

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В федеральном суде Лос-Анджелеса разгорается громкий скандал вокруг американского автогиганта Tesla. Коллективный иск, поданный против компании, обвиняет ее в намеренном завышении показателей одометров в электромобилях.

Об этом сообщило издание Reuters.

По словам истца, эта схема позволяет Tesla экономить на гарантийном обслуживании, ведь автомобили клиентов значительно быстрее «наматывают» гарантийный пробег.

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Инициатором иска стал житель Лос-Анджелеса Нири Хинтон, владелец Tesla Model Y 2020 года. Мужчина зафиксировал неточность в работе одометра: завышение достигало до 15%. В отдельные дни его электрокар «накручивал» 72 мили, тогда как фактический пробег не превышал 20 миль. Это привело к преждевременному окончанию базовой гарантии в 50 000 миль, вынудив Хинтона самостоятельно оплатить недешевый ремонт подвески в размере $10 000.

В своем исковом заявлении Хинтон утверждает, что Tesla системно манипулирует данными, чтобы уменьшить гарантийные обязательства и получать дополнительную прибыль от платных услуг. Если обвинения подтвердятся, дело может коснуться более 1 миллиона владельцев Tesla в штате.

Пока официальной реакции от Tesla не поступало. Однако в судебных документах указано, что компания категорически отвергает все обвинения.

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