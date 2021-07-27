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Tesla установила исторический рекорд по чистой прибыли за квартал

Tesla установила исторический рекорд по чистой прибыли за квартал

Associated Press

Она обогатилась более чем на миллиард евро.

Компания Tesla установила рекорд по чистой прибыли во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщает CNBC.

Так, "детище" Илона Маска заработало с апреля по июнь 1,14 млрд долларов, или 1,45 долларов в расчете за акцию. Это более чем в 10 раз превышает ее прибыль за аналогичный период прошлого года. Выручка тоже почти удвоилось, если сравнить с 2020 годом, и составила около 12 миллиардов долларов. За тот же период, в свою очередь, компания потеряла 23 млн долларов из-за падения стоимости биткоина.

Общая выручка от продажи электромобилей составил 10,21 млрд долларов. Компания также сообщила о доходах в размере 801 млн долларов от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале.

Сейчас Tesla может похвастаться рыночной стоимостью около 630 млрд долларов, что намного больше, чем у любого другого автопроизводителя, и в 14 раз больше, чем стоимость компании два года назад.

Tesla ранее сообщила, что поставила на рынок 201 250 электромобилей и изготовила 206 421 машину в течение квартала, который закончился 30 июня 2021 года.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla будет делиться своими зарядными станциями с электрокарами других брендов.