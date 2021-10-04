Tesla установила рекорд поставок автомобилей: сколько электрокаров продала компания

Компания превзошла прогнозы аналитиков и свои собственные.

Tesla в третьем квартале поставила 241 300 автомобилей, что является рекордом для производителя электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такие результаты превысили прогнозируемое количество поставок от аналитиков. Они считали, что этот показатель будет составлять более 220 000 авто. Также это оказалось больше, чем прогнозировала сама Tesla — 221 952 поставки.

Предыдущий рекорд автопроизводителя составил 201 250 машин.

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"Из-за дефицита чипов, что существенно повлиял на автомобильную индустрию, и с логистическими проблемами во всем мире эти цифры "бросаются в глаза" и говорят о траектории спроса на электромобили, которая выглядит достаточно надежной для Tesla", — сказал аналитик Дэн Айвз.

Показатели Tesla выглядят очень хорошо по сравнению с остальной частью индустрии, где за последние три месяца продажи автомобилей в США упали из-за ограничений производства. Наибольший удар понесла компания General Motors, которая в сентябре остановила производство ключевых автомобилей, а продажи на ее внутреннем рынке в последнем квартале упали на треть.

Tesla не разбивает продажи по географии, но США и Китай — ее крупнейшие рынки сбыта. Сейчас компания производит модели S, X, 3 и Y на заводе в штате Калифорния и модели 3 и Y на заводе в Шанхае. Более 96% продаж этого квартала приходились на модели 3 и Y.

Ранее сообщалось, что покупателям одной из моделей Tesla придется ждать свой автомобиль к весне следующего года.

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