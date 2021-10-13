Tesla в ближайшие месяцы начнет производить одну из своих моделей на немецком заводе

Ранее это планировалось на октябрь, но компания не получила на это разрешение.
Генеральный директор Tesla Маск заявил, что компания должна начать строительство Model Y на новой гигафабрике в Берлине, Германия, до конца года.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Во время выступления на предприятии Маск сказал, что производство должно начаться в ноябре или декабре. Ожидается, что первые поставки заказчикам электрокара, построенного на этом заводе, начнутся в декабре.
Однако объемное производство на предприятии не будет начинаться еще некоторое время. Гендиректор сказал, что надеется, что завод будет производить от 5000 до 10 000 автомобилей в неделю до конца 2022 года, но прокомментировал, что "для достижения этого потребуется больше времени, чем для строительства завода".
Tesla имеет цель впоследствии на заводе производить до 500 000 автомобилей в год и иметь там до 12 000 сотрудников. В августе Маск заявил, что надеялся, что компания получит разрешение на изготовление первых автомобилей "возможно, в октябре", но этого не произошло.
Ранее он обвинял немецкую бюрократию во многих задержках. Фабрика также подверглась критике экологических групп по поводу вытеснения местной природы и попала под пристальную проверку Бранденбургского министерства охраны окружающей среды за якобы использование незаконного водопровода, который отводил сточные воды из завода в местное водоснабжение.
Напомним, Tesla перенесет главный офис из Калифорнии в Техас.
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