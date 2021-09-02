Tesla вновь перенесла выпуск своей долгожданной модели: причина

Дефицит чипов повлиял и на дебют Roadster.

Генеральный директор Tesla Маск заявил, что выпуск их будущей модели Roadster откладывается до 2023 года.

Об этом сообщает сайт CNBC.

"2021 был годом очень безумным проблем с цепями поставок, поэтому неважно, если бы у нас было даже 17 новых продуктов, ни один из них все равно не вышел бы. Если предположить, что 2022 год не будет слишком тяжелым, новый Roadster должен выйти в 2023 году", — написал Маск.

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Проблемы с поставками связаны с дефицитом чипов, из-за которого сейчас страдают многие автопроизводители. В частности, Toyota и Ford вынуждены были сократить объемы производства.

Впервые о Roadster Tesla рассказала еще в конце 2017 года, а дебютировать он должен был в 2020-м. Тогда компания заявляла, что максимальная скорость автомобиля будет не менее 402 км/ч, он будет иметь аккумулятор на 200 киловатт-часов, который обеспечит 997 км запаса хода, и три электродвигателя, которые позволят ему разгоняться до 97 км/ч за 2 секунды.

Позже Маск пообещал, что Roadster следующего поколения будет продаваться с премиальной опцией "SpaceX", которая будет включать ракетные двигатели, что позволят автомобилю парить далеко над землей.

Ранее сообщалось, что массовое производство электрической грузовика Tesla Semi отложено еще на год.

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