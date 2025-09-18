В автопилоте Tesla обнаружили критическую проблему: автомобиль завез водителя под поезд

Тесла / © apnews.com

Автопилот электромобилей Tesla оказался неспособным правильно реагировать на железнодорожные переезды. Журналисты выяснили, что система Full-Self Driving имеет серьезный недостаток: она не распознает шлагбаумы, сигналы светофоров и поезда.

Об этом сообщило издание NBC News.

В ходе расследования обнаружили более 40 жалоб от пользователей в сети. Кроме этого, шестеро владельцев Tesla лично подтвердили журналистам случаи, когда автопилот игнорировал железнодорожные переезды.

Уже есть зафиксированная авария. В июне Tesla Model 3 во время движения на автопилоте не остановилась перед путями и выехала прямо под поезд. В результате ДТП, к счастью, никто не погиб.

Tesla попала под поезд / © andrewrostov.livejournal.com

Еще один владелец электрокара также рассказал о проблеме. Его Tesla Model Y продолжила движение даже после опускания шлагбаума. Водителю пришлось самостоятельно нажать на тормоза, чтобы избежать столкновения.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердили, что знакомы с ситуацией и уже коммуницируют с компанией Tesla. Эксперты объясняют: причина кроется в том, что систему автопилота не научили распознавать железнодорожные переезды, сигнальные огни и поезда.

