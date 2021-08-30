Tesla выпустила новое обновление для Model S: что улучшится в электрокаре

Tesla выпустила новое обновление для Model S: что улучшится в электрокаре

Автомобилю улучшили функцию автоматической парковки.

Tesla выпустила новое обновление программного обеспечения для своего электрического седана Model S.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Автомобиль получил новую версию адаптивной амортизации подвески, которой перенастроили алгоритм, что позволило сделать управление машиной более плавным.

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Также автопроизводитель обновил систему автоматической парковки Autopark. Чтобы активировать функцию, нужно нажать и удерживать кнопку с соответствующим названием на панели управления, а затем отпустить руль.

"Теперь ваш автомобиль может автоматически парковаться параллельно и перпендикулярно. Во время движения ниже 25 км/ч на панели приборов будет отображается значок парковки, если он обнаружит потенциальное место для парковки", — рассказали в Tesla.

Также компания немного изменила интерфейс информационно-развлекательной системы.

Обновлять электромобиль компания начала в минувшие выходные, но может пройти немного времени, чтобы его получил каждый автомобиль. Ожидается, что новый алгоритм амортизации получит также новая Model X, а новый Autopark со временем получат все транспортные средства производителя.

Ранее сообщалось, что Маск высказался по обновленной бета-версии автопилота Tesla.

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