Tesla за год доставила около миллиона электромобилей, а в четвертом квартале установила новый рекорд

Tesla за год доставила около миллиона электромобилей, а в четвертом квартале установила новый рекорд

В 2021 году Tesla доставила на 87% больше электромобилей, чем годом ранее.

Американская автомобильная компания Tesla в 2021 году доставила 936 172 электромобиля, а в четвертом квартале обновила свой рекорд, отгрузив клиентам 308 600 транспортных средств.

Об этом со ссылкой на заявление Tesla от воскресенья, 2 января, сообщает CNBC.

Отмечается, что показатель поставки электромобилей вырос на 87% по сравнению с прошлым годом, когда компания впервые доставила 499 647 авто.

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Известно, что чуть менее 3% общего объема поставок Tesla в 2021 году составили флагманский седан Model S и внедорожник Model X с "крыльями сокола". Всего за год компания отгрузила 911 208 указанных электрокаров, в том числе 296 850 в последнем квартале.

В издании указывают, что в течение второго года глобальной пандемии COVID-19 Tesla смогла увеличить поставки автомобилей за счет расширения производства на своем первом зарубежном заводе в Шанхае и внесения технических изменений в автомобили, производимые во Фримонте в американском штате Калифорния.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял о намерении в течение следующих девяти лет увеличить годовой объем продаж электромобилей до 20 миллионов, приступив к производству кроссовера Model Y на новом заводе в Остине, штат Техас, и открыв еще одну фабрику в немецком Бранденбурге.

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