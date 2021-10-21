Tesla зафиксировала рекордный квартальный доход: сколько заработала компания

Она поставила более 240 тысяч электрических автомобилей.

Tesla побила собственный квартальный рекорд прибыли, заработав 1,62 млрд долларов в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Предыдущий рекорд компании в 1,14 млрд долларов был установлен во втором квартале этого года. Нынешний показатель почти в пять раз превышает прибыль компании в 331 миллион долларов, полученный в третьем квартале 2020 года. Компания получила 13,8 млрд долларов прибыли, что также является для нее рекордом.

Объявления о прибыли Tesla появилось после новости о том, что она поставила рекордные 241 300 электромобилей, что на 72% больше, чем количество автомобилей, поставленных ею за тот же период прошлого года. В этом году компания продала почти 630 000 автомобилей, то есть она уже превзошла 499 550 продаж, которые имела за весь 2020 год.

С финансового отчета Tesla удалось узнать два интересных сведения. Компания заработала 279 миллионов долларов, предоставив кредиты другим автопроизводителям, и средняя цена продаж их автомобилей фактически снизилась на 6 процентов, поскольку поставляли больше Model 3 и Model Y и меньше дорогих Model S и Model X.

Ранее сообщалось, что Tesla открыла доступ к последней бета-версии автопилота.

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