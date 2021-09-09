Tesla запатентовала революционную систему очистки лобового стекла: ее может получить Cybertruck

Также с помощью новой технологии можно будет очищать солнечные панели домов.

Tesla получила патент на использование лазеров для очистки грязи из стекла автомобилей.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Документ называется "Импульсное лазерное очищение от мусора, накопившегося на стеклянных изделиях в транспортных средствах и фотоэлектрических агрегатах". Как следует из названия патента, компания также думала об использовании лазера для очистки мусора на солнечных панелей и черепицы на крышах.

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В СМИ информация о том, что компания работает над такой технологией появилась впервые еще два года назад. Тогда это стало известно из ее заявку на патент. В нем говорилось о тому, что она хочет создать систему с оптическим лазерным лучом, который будет облучать область на стекле, где будет выявлено грязь.

Лазерные лучи должны использоваться фактически как стеклоочистители, и именно это Tesla показала в своих патентных чертежах.

В прототипе будущего пикапа автопроизводителя Cybertruck не было ни одного стеклоочистителя, и когда он подал заявку на этот патент, некоторые предположили, что это может быть использовано именно в этом авто.

Однако также в медиа сообщалось, что Tesla разрабатывает новые электромагнитные стеклоочистители, которые выглядят в футуристическом стиле, но гораздо более реалистичные, чем лазерные лучи.

Ранее сообщалось, что новый патент Tesla раскрыл интересные детали интерьера Cybertruck.

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