Tesla заплатит владельцам одной из своих моделей электромобиля: названа причина

Tesla заплатит владельцам одной из своих моделей электромобиля: названа причина

Всего на это будет потрачено 1,5 млн долларов.

Компания Tesla заплатит каждому владельцу электромобиля Model S.

Об этом сообщает Reuters.

Так, Tesla согласилась выплатить 1,5 миллиона долларов для урегулирования претензий, согласно которым обновление программного обеспечения временно снизило максимальное напряжение батареи в 1 743 седанах Model S.

В рамках этого соглашения владельцы автомобилей получат по 625 долларов каждый, что как утверждается, "во много раз превышает пропорциональное значение временно пониженного максимального напряжения".

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Подавшие иск юристы, заявили, что "ограничение напряжения было временным: снижение на 10% продолжалось около 3 месяцев, а меньшее снижение на 7% продолжалось еще 7 месяцев до выхода корректирующего обновления в марте 2020 года".

Дальнейшее обновление возобновило около 3% напряжения аккумуляторов в этих транспортных средствах, а третье обновление, выпущенное в марте 2020 года, было разработано для полного восстановления напряжения аккумуляторов со временем по мере движения транспортных средств. Данные компании показывают, что 1 552 автомобили полностью восстановили максимальное напряжение аккумуляторной батареи, а батареи 57 машин были заменены на новые.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla отложила выпуск своей самой ожидаемой новинки.

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