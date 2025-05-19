Тест на знания ПДД: посмотрите на фото и скажите, какой поворотник должен включить водитель желтого авто

Фото: За! Правилами

Реклама

Проверьте, насколько хорошо вы помните правила дорожного движения. Это можно сделать с помощью теста-рисунка.

Об этом говорится на YouTube-канале «За! Правилами», пишет « Автотема ».

Тест на ПДД

Водителю предлагают ситуацию, в которой на перекрестке оказались два автомобиля — синий и желтый.

Реклама

Синий автомобиль сигнализирует о намерении повернуть налево, а водитель желтого планирует развернуться. Какой сигнал поворота должен включить водитель желтого автомобиля:

левый сигнал поворота;

правый сигнал поворота;

сначала правый, затем левый;

не нужно включать ни один сигнал.

Водители с опытом говорят, что нужно обратить внимание в этом тесте именно на траекторию разворота — желтый автомобиль намерен выполнить его через перекресток.

«Такой маневр правилами в целом не запрещен. Но в этой конкретной ситуации очень важен фактор видимости, ведь выполнять разворот по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении правила запрещают», — говорит эксперт.

Какой правильный ответ на тест

Для того чтобы ответить верно, представят, что водитель желтого авто решил поступить именно таким образом. Он включил правый указатель и в такой ситуации у водителя синей машины есть все основания полагать, что его визави просто поворачивает направо. Поскольку в таком случае их траектории не пересекаются, то водителю синего автомобиля не обязательно уступать дорогу в этой ситуации. Результатом подобных действий может стать аварийная ситуация.

Реклама

Внимание: В пункте 9.4 действующих ПДД говорится, что сигнал запрещается подавать, если он может быть неясен для других участников движения. Но даже если бы в этой ситуации на перекрестке не было синего автомобиля, все равно водитель желтого должен перед разворотом включить соответствующий показатель поворота — левый. Это буквально прописано в пункте 9.2.

В схожих вариантах водители должны включать левый указатель поворота. Это означает, что правильным является первый вариант ответа.

Напомним о перечне автомобилей, способных преодолеть миллион км без капитального ремонта.

Читайте также

Реклама