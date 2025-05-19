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Тест на знания ПДД: посмотрите на фото и скажите, какой поворотник должен включить водитель желтого авто
Пользоваться световым указателем поворота следует в строгом соответствии с требованиями ПДД. Тогда вас будут правильно понимать другие водители.
Проверьте, насколько хорошо вы помните правила дорожного движения. Это можно сделать с помощью теста-рисунка.
Об этом говорится на YouTube-канале «За! Правилами», пишет « Автотема ».
Тест на ПДД
Водителю предлагают ситуацию, в которой на перекрестке оказались два автомобиля — синий и желтый.
Синий автомобиль сигнализирует о намерении повернуть налево, а водитель желтого планирует развернуться. Какой сигнал поворота должен включить водитель желтого автомобиля:
левый сигнал поворота;
правый сигнал поворота;
сначала правый, затем левый;
не нужно включать ни один сигнал.
Водители с опытом говорят, что нужно обратить внимание в этом тесте именно на траекторию разворота — желтый автомобиль намерен выполнить его через перекресток.
«Такой маневр правилами в целом не запрещен. Но в этой конкретной ситуации очень важен фактор видимости, ведь выполнять разворот по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении правила запрещают», — говорит эксперт.
Какой правильный ответ на тест
Для того чтобы ответить верно, представят, что водитель желтого авто решил поступить именно таким образом. Он включил правый указатель и в такой ситуации у водителя синей машины есть все основания полагать, что его визави просто поворачивает направо. Поскольку в таком случае их траектории не пересекаются, то водителю синего автомобиля не обязательно уступать дорогу в этой ситуации. Результатом подобных действий может стать аварийная ситуация.
Внимание: В пункте 9.4 действующих ПДД говорится, что сигнал запрещается подавать, если он может быть неясен для других участников движения. Но даже если бы в этой ситуации на перекрестке не было синего автомобиля, все равно водитель желтого должен перед разворотом включить соответствующий показатель поворота — левый. Это буквально прописано в пункте 9.2.
В схожих вариантах водители должны включать левый указатель поворота. Это означает, что правильным является первый вариант ответа.
Напомним о перечне автомобилей, способных преодолеть миллион км без капитального ремонта.
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