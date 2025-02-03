Тест ПДД о препятствии справа — сложный разъезд на перекрестке

Предлагаем вашему вниманию задачу по теме о проезде перекрестков.
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, красный, зеленый.
- Зеленый автомобиль, синий, красный.
- Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный.
- Красный автомобиль, зеленый, синий.
- Синий автомобиль, зеленый, красный.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего развернуться. Водитель красной машины находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу". Водители синего и зеленого авто находятся на главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".
Таким образом, водитель красного автомобиля однозначно проедет перекресток последним. А водители синего и зеленого авто разъедутся между собой по правилу "помехи вправо".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".
Двигаясь по главной дороге и сначала не получая препятствия вправо, первым на этот перекресток выедет водитель синего автомобиля. Но к завершению разворота он окажется в ситуации, когда с правой стороны к нему будет уже приближаться зеленое авто. Поэтому синий автомобиль на перекрестке должен пропустить зеленую машину и только после этого завершить разворот.
Правильный ответ №3.
Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.
Читайте также: