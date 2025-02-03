Тест ПДД о препятствии справа — сложный разъезд на перекрестке

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, синий, красный. Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный. Красный автомобиль, зеленый, синий. Синий автомобиль, зеленый, красный.

Разбор задачи

Кто кого пропускает? Рисунок: "Школа авто"

На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего развернуться. Водитель красной машины находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу". Водители синего и зеленого авто находятся на главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

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Таким образом, водитель красного автомобиля однозначно проедет перекресток последним. А водители синего и зеленого авто разъедутся между собой по правилу "помехи вправо".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Двигаясь по главной дороге и сначала не получая препятствия вправо, первым на этот перекресток выедет водитель синего автомобиля. Но к завершению разворота он окажется в ситуации, когда с правой стороны к нему будет уже приближаться зеленое авто. Поэтому синий автомобиль на перекрестке должен пропустить зеленую машину и только после этого завершить разворот.

Правильный ответ №3.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.

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